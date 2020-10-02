«Загитова и Медведева обижались, но выплескивали злость на каток». Экс-ученица Тутберидзе рассказала о шутках тренера

Российская фигуристка Дарья Паненкова, в начале сентября объявившая о завершении карьеры, в интервью «СЭ» рассказала о том, как ученицы группы Этери Тутберидзе реагировали на чувство юмора тренера.

— Каждый по-разному реагирует. Когда тренер кричал, меня это сильно задевало, — отметила Паненкова. — Я вообще обидчивая девушка, и это мой главный минус в спорте. А Этери Георгиевна хорошо шутит, смешно.

Представляете, каково мне было? И мне ее шутки были обидны. Сейчас я взрослее и, пошути она так же, просто бы посмеялась. А тогда была маленькая, даже маме жаловалась.

— Но она и над Медведевой и Загитовой так же шутит.

— У них характер другой. Они тоже обижаются, но в глубине себя. И вся злость выплескивается на каток. А у меня наоборот. Я говорила маме: «Мне страшно выходить на лед». И я каталась по бортикам, чтобы она меня не видела и не подкалывала. В группе же все были тонкие, плоские — одна я довольно рано сформировавшаяся девушка. Я закрывала всё тело, чтобы ничего не было видно. И как-то после какой-то острой шутки не выдержала и заплакала. Меня Даниил Глейхенгауз даже успокаивал — мол, ладно тебе, Этери Георгиевна просто хочет, чтобы ты была лучше.

Полное интервью с Дарьей Паненковой читайте скоро на сайте «СЭ». (Дмитрий Кузнецов)