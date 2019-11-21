Загитова будет выступать сразу вслед за Косторной в короткой программе на этапе «Гран-при» в Японии
09:46
Олимпийская чемпионка Алина Загитова, согласно итогам жеребьевки, представит свою короткую программу на этапе «Гран-при» в Японии четвертой в сильнейшей разминке. Фигуристка выйдет на лед сразу вслед за одногруппницей Аленой Косторной.
Примечательно, что после Косторной на лед выйдет еще одна россиянка — Софья Самодурова. Закрывать короткую программу женщин на турнире будет японка Рика Кихира.
Время выхода россиянок на лед 22 ноября по московскому времени:
Косторная -12.03;
Загитова — 12.09;
Самодурова — 12.16.
Начала короткой программы женщин на турнире в 10.55 по московскому времени.
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