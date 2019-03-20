Загитова безупречно исполнила короткую программу на чемпионате мира и вышла в лидеры

Олимпийская чемпионка Алина Загитова чисто исполнила короткую программу на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Она без ошибок сделала каскад тройной лутц + тройной риттбергер, двойной аксель и тройной флип. Остальные элементы были выполнены без помарок.

Загитова набрала за свой прокат 82,08 балла и занимает первое место.

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