Загитова безупречно исполнила короткую программу на чемпионате мира и вышла в лидеры

Олимпийская чемпионка Алина Загитова чисто исполнила короткую программу на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Она без ошибок сделала каскад тройной лутц + тройной риттбергер, двойной аксель и тройной флип. Остальные элементы были выполнены без помарок.
Загитова набрала за свой прокат 82,08 балла и занимает первое место.
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