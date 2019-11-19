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Яркий японский анонс заключительного этапа «Гран-при». Там много кадров с Загитовой

16:31
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В сети появился японский проморолик в заключительному этапу «Гран-при», который пройдет в Саппоро с 22 по 24 ноября. Его главные герои — двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, олимпийская чемпионка Алина Загитова и победительница Финала «Гран-при"-2018/19 Рика Кихира.

Также из россиян в турнире примут участие Алена Косторная, Софья Самодурова, Макар Игнатов, Антон Шулепов, Сергей Воронов, спортивные пары: Алиса Ефимова — Александр Коровин, Анастасия Мишина — Александр Галлямов и два танцевальных дуэта — Александра Степанова — Иван Букин, Софья Шевченко — Игорь Еременко.

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