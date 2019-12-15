Фигурное катание
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Яркий образ Туктамышевой в красном из Юсуповского дворца. Как вам?

15:03
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Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева в своем Instagram опубликовала серию фотографий и видео из Юсуповского дворца.

На этой неделе фигуристка на тренировке исполнила каскад «четверной тулуп-тройной тулуп». Ближайшим стартом для 22-летней фигуристки должен стать чемпионат страны в Красноярске, который пройдет с 24 по 29 ноября.

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