Яркий образ Туктамышевой в красном из Юсуповского дворца. Как вам?
15:03
Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева в своем Instagram опубликовала серию фотографий и видео из Юсуповского дворца.
На этой неделе фигуристка на тренировке исполнила каскад «четверной тулуп-тройной тулуп». Ближайшим стартом для 22-летней фигуристки должен стать чемпионат страны в Красноярске, который пройдет с 24 по 29 ноября.
Из Инстаграма Елизаветы Туктамышевой pic.twitter.com/vgDX8Hh9Vb— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) December 15, 2019
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