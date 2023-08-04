Японский фигурист Ханю объявил, что в скором времени сыграет свадьбу

Японский фигурист Юдзуру Ханю объявил о том, что в скором времени сыграет свадьбу. 28-летний спортсмен не рассказал, кто станет его избранницей.

«Я, Юдзуру Ханю, решил жениться... До конца своей жизни я буду делать все возможное, чтобы двигаться вперед в фигурном катании вместе со всеми, кто меня поддерживает», — написал Ханю в соцсетях.

Ханю — двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, чемпион четырех континентов, четырехкратный победитель финала «Гран-при» и шестикратный чемпион Японии.