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Сегодня, 19:01

В Казахстане подтвердили смену гражданства российской фигуристки Самоделкиной

Виталий Косик
Корреспондент
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Софья Самоделкина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Пресс-служба Казахстанского союза конькобежцев сообщила, что российская фигуристка Софья Самоделкина получила гражданство Казахстана.

«Казахстанский союз конькобежцев не ходатайствовал о выступлениях фигуристки Софьи Самоделкиной за сборную Казахстана. Гражданство спортсменка сменила самостоятельно», — приводит слова сообщения ТАСС.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что 16-летняя фигуристка планирует выступать за Казахстан.

В прошлом сезоне Самоделкина выиграла этап «Гран-при России» в Самаре. Спортсменка тренируется в ЦСКА под руководством Светланы Соколовской.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Софья Самоделкина
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