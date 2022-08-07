Яна Рудковская поддержала Этери Тутберидзе

Жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская поддержала заслуженного тренера Этери Тутберидзе.

Ранее в СМИ не раз писали, что Тутберидзе планирует покинуть Россию и отправится в США.

«Вчера прочитала дичайшие возмущение многих спортивных журналистов на сторис Этери Тутберидзе якобы на неуважение к их профессии. Вот мои чего только не было мысли по этому вопросу.

Она отметила, что про нее тоже часто писали недостоверные новости. Рудковская также рассказала, что журналисты чаще всего бывают очень непрофессиональны.

«Да, не перевелись на Руси крутые журналисты, не спорю. По спорту: Вайцеховская, Рассказова, Губерниев, есть хорошие молодые ребята, мы с ними работаем.

Дорогая Этери Георгиевна, я не знаю, куда нас с Вами все время отправляют, но я, как и Вы, нахожусь в России, в Подмосковье, среди берез, а декоративные чемоданы использовала под фотосессию для известного глянца. Все, что происходит сейчас у Вас, покажется лишь легким испугом по сравнению с тем, что происходит ежедневно у меня: разводы с мужем, диагнозы всем членам семьи и обвинения во всех смертных грехах! Судиться с ними бесполезно, объяснять тоже! Мы даем им трафик, поэтому они вынуждены нести «пургу» в погоне за цитируемостью и сенсациями! Вы говорите: «Работаем дальше», а я вот добавлю к Вашему: «Собаки лают, а караван идет»! — написала Рудковская в своем Telegram-канале.