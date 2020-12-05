Ягудин заявил, что готов создать совместный проект с Загитовой
10:27
Олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин заявил, что готов создать совместный проект с чемпионкой Игр-2018 Алиной Загитовой.
Ягудин и Загитова вместе ведут шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
«Вы хотели бы замутить совместный проект с Алиной вне «Ледникового периода»? У вас крутой дуэт!» — написал Ягудину подписчик в Instagram.
«Я за любой кипиш», — ответил фигурист.
Instagram Алексея Ягудина.
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