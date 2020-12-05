Ягудин заявил, что готов создать совместный проект с Загитовой

Олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин заявил, что готов создать совместный проект с чемпионкой Игр-2018 Алиной Загитовой.

Ягудин и Загитова вместе ведут шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

«Вы хотели бы замутить совместный проект с Алиной вне «Ледникового периода»? У вас крутой дуэт!» — написал Ягудину подписчик в Instagram.

«Я за любой кипиш», — ответил фигурист.