Ягудин рассказал подробности об операции Тотьмяниной в онкоцентре в Москве

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал информацию об операции жены Татьяны Тотьмяниной в одной из онкологических клиник Москвы. Бывший спортсмен опубликовал в Instagram сюжет, посвященный новости о хирургическом вмешательстве, и подтвердил информацию, однако отметил, что операция была проведена не в экстренном порядке.

— Нам скрывать нечего, — написал Ягудин. — Говорим, как есть, чтобы не было слухов и домыслов. На видео вся информация. Вот только не в экстренном порядке. А так больше и ничего и не добавить! Все верно. Спасибо за внимание и за поддержку. Все прошло хорошо, любимая Джульетта отдыхает и восстанавливается. И совсем скоро вернется к своим друзьям и поклонникам.