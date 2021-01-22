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Ягудин объявил об участии в турнире с Загитовой и Медведевой

21:06
Алексей Ягудин. Фото Instagram
Алексей Ягудин. Фото Instagram
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Олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин объявил об участии в Кубке Первого канала. Новый командный турнир пройдет с 5 по 7 февраля в Москве. В нем примут участие в две команды, капитанами которых станут Алина Загитова и Евгения Медведева.

«Ура! Я рад сообщить, что тоже приму участие в командном турнире! Будет очень волнительно, даже, страшно, но... Предложили, долго принимал решение и... Была не была, мне нечего терять! Знаю одно, будет нереально! Начинаю подготовку немедленно», — написал Ягудин в Instagram.

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