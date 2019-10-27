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Владимир Морозов: «Не самое лучшее выступление нашей пары, но это хороший урок в начале сезона»

08:47
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Российский фигурист Владимир Морозов прокомментировал свой прокат в произвольной программе на «Гран-при» Канады. Они в паре с Евгенией Тарасовой набрали 128,72 балла и 202,29 в сумме.

— Это было не самое лучшее выступление нашей пары, но это хороший урок для нас в начале сезона. Мы просто будем продолжать работать и совершенствоваться , — приводит официальный сайт ISU слова Морозова.

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