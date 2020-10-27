Виктория Синицина приступила к тренировкам после травмы

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцевальной паре с Никитой Кацалаповым, приступила к тренировкам в щадящем режиме после травмы колена, сообщает РИА «Новости».

Действующие чемпионы России и Европы в танцах на льду Синицина/Кацалапов 11 октября снялись с этапа Кубка России в Москве прямо во время проката произвольного танца из-за сильного воспаления сухожилия колена у партнерши. Пара пропустила третий этап Кубка страны в Сочи.