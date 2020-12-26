Видео произвольной программы Трусовой на чемпионате России

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова чисто исполнила произвольную программу на чемпионате России. Фигуристка набрала 170,61 балла.

Она сделала каскад четверной лутц+тройной тулуп, четверной лутц, два одиночных двойных акселя, каскад тройной лутц+тройной риттбергер, каскад тройной флип+ойлер+тройной сальхов, и тройной лутц.

Представляем вашему вниманию видео проката.