Валиева выиграла финал «Гран-при» среди юниоров

Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей юниорского Финала «Гран-при». Она набрала 207,47 балла по сумме двух программ.

Американка Алиса Лью упала с тройного акселя, но исполнила два четверных лутца. Она набрала 204,65 балла и стала второй. Тройку замкнула еще одна россиянка Дарья Усачева (200,37).

Еще одна российская фигуристка Ксения Синицына стала четвертой (195,57), Виктория Васильева — шестой (184,37).

Фигурное катание

Турин (Италия)

Финал «Гран-при» среди юниоров

Женщины

Произвольная программа

1. Камила Валиева (Россия) — 138,45

2. Алиса Лью (США) — 133,46

3. Дарья Усачева (Россия) — 130,22

4. Ли Хэ Ин (Корея) — 128,99

5. Ксения Синицына (Россия) — 126,17

6. Виктория Васильева (Россия) — 116,30

Итог

1. Камила Валиева (Россия) — 207,47

2. Алиса Лью (США) — 204,65

3. Дарья Усачева (Россия) — 200,37

4. Ксения Синицына (Россия) — 195,57

5. Ли Хэ Ин (Корея) — 194,38

6. Виктория Васильева (Россия) — 184,37