Валиева выиграла финал «Гран-при» среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей юниорского Финала «Гран-при». Она набрала 207,47 балла по сумме двух программ.
Американка Алиса Лью упала с тройного акселя, но исполнила два четверных лутца. Она набрала 204,65 балла и стала второй. Тройку замкнула еще одна россиянка Дарья Усачева (200,37).
Еще одна российская фигуристка Ксения Синицына стала четвертой (195,57), Виктория Васильева — шестой (184,37).
Фигурное катание
Турин (Италия)
Финал «Гран-при» среди юниоров
Женщины
Произвольная программа
1. Камила Валиева (Россия) — 138,45
2. Алиса Лью (США) — 133,46
3. Дарья Усачева (Россия) — 130,22
4. Ли Хэ Ин (Корея) — 128,99
5. Ксения Синицына (Россия) — 126,17
6. Виктория Васильева (Россия) — 116,30
Итог
1. Камила Валиева (Россия) — 207,47
2. Алиса Лью (США) — 204,65
3. Дарья Усачева (Россия) — 200,37
4. Ксения Синицына (Россия) — 195,57
5. Ли Хэ Ин (Корея) — 194,38
6. Виктория Васильева (Россия) — 184,37