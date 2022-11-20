Валиева простояла 15 минут в очереди на улице, чтобы попасть на церемонию прощания с Горшковым

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Камила Валиева пришла на церемонию прощания с олимпийским чемпионом и президентом федерации фигурного катания Александром Горшковым.

Валиевой пришлось прождать на улице 15 минут, чтобы попасть внутрь арены — на входе была большая очередь из желающих попасть на арену.

Александр Георгиевич скончался от инфаркта миокарда в четверг, 17 ноября.

Горшков с июня 2010 года возглавлял Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР). Во время спортивной карьеры он в паре с Людмилой Пахомовой стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.