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Сегодня, 12:34

Валиева простояла 15 минут в очереди на улице, чтобы попасть на церемонию прощания с Горшковым

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Камила Валиева пришла на церемонию прощания с олимпийским чемпионом и президентом федерации фигурного катания Александром Горшковым.

Валиевой пришлось прождать на улице 15 минут, чтобы попасть внутрь арены — на входе была большая очередь из желающих попасть на арену.

Александр Георгиевич скончался от инфаркта миокарда в четверг, 17 ноября.

Горшков с июня 2010 года возглавлял Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР). Во время спортивной карьеры он в паре с Людмилой Пахомовой стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.

Фигурное катание
Александр Горшков (фигурное катание)
Камила Валиева
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