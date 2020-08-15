Валиева может принять участие в Кубке России вместе со взрослыми

Камила Валиева по регламенту имеет право заявиться на Кубок России в разряде «мастера спорта». По правилам до участия в Кубке России-2020/21 по разряду МС допускаются и мастера спорта, и кандидаты в мастера спорта, родившиеся до 1 июля 2006 года.

Еще один критерий — участие в юниорском Гран-при, именно поэтому в прошлом году до соревнований взрослых была допущена Анна Фролова, родившаяся 7 августа 2005 года. В пресс-службе Федерации фигурного катания России «СЭ» подтвердили действие данных правил и то, что Валиева может по правилам заявиться на Кубок России в разряде МС.

Таким образом, помимо взрослых фигуристов среди юниоров сборной в Кубке России могут участвовать:

Камила Валиева (дата рождения — 26 апреля 2006 года)

Дарья Усачева (22 мая 2006)

Майя Хромых (25 мая 2006)

Анна Фролова (7 августа 2005)

Валерия Шульская (25 июня 2004)

Софья Муравьева, перешедшая к Евгению Плющенко, заявиться во взрослый разряд не сможет — она родилась 4 августа 2006 года. Также только со следующего сезона будет допущена Софья Самоделкина (дата рождения — 18 февраля 2007 года).