«В первый раз он упал, а я коснулась льда рукой». Трусова рассказала, как предложила Ханю сделать вместе четверной прыжок

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, занявшая первое место на канадском этапе «Гран-при» с двумя мировыми рекордами (по сумме баллов за оба проката и за произвольную программу) в видеоинтервью Olympicchannel рассказала о том, как предложила Юдзуру Ханю исполнить параллельно четверной тулуп.

— Я попросила Юдзуру прыгнуть параллельный тулуп, и он согласился, — сказала Трусова. — Первый раз он упал, а я коснулась рукой льда. Со второго раза у нас обоих получилось хорошо.

Я могу делать четверной флип, но из-за того, что итак делаю много четверных прыжков, он пока нестабильный, буду его тренировать и, может быть, вставлю когда-нибудь в программу. Сейчас я еще учу тройной аксель.

Четверная милота. Ханю одобрительно погладил Трусову по голове после исполнения параллельного четверного тулупа