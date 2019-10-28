Четверная милота. Ханю одобрительно погладил Трусову по голове после исполнения параллельного четверного тулупа

Россиянка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю, победившие на этапе «Гран-при» в Канаде, на разминке перед показательными выступлениями исполнили параллельный четверной тулуп. А после его исполнения Ханю одобрительно потрепал 15-летнюю фигуристку по голове.

Трусова заняла первое место на канадском этапе «Гран-при» с двумя мировыми рекордами (по сумме баллов за оба проката и за произвольную программу). В произвольной программе она исполнила три четверных прыжка — четверной лутц, каскад четверной тулуп + тройной тулуп, каскад четверной тулуп + 1 ойлер + тройной сальхов, упав с четверного сальхова.

Трусова впервые исполнила четверной тулуп 10 марта 2018 года на своем первом победном чемпионате мира среди юниоров. На том турнире россиянка первой в истории выполнила в соревнованиях женщин четверной тулуп, а также первой в истории выполнила в соревнованиях женщин два четверных прыжка (тулуп и сальхов) в одной программе.

Летом этого года Трусова вместе с другим японцем серебряным призером Олимпиады-2018 и двукратным серебряным призером чемпионата мира Шомой Уно исполнила параллельный кантилевер.

В следующий раз фигуристка выступит на московском этапе «Гран-при», который пройдет с 15 по 17 ноября.