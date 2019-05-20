Ученик Тутберидзе Ерохов: "Про нашу группу говорят, что она ломает детей. Думаю, это зависть"

Чемпион мира среди юниоров-2018 по фигурному катанию Алексей Ерохов заявил, что его возмущают негативные разговоры о группе Этери Тутберидзе, в которой он занимается.

- Почему вокруг нашей группы много негативных разговоров? Очень многие ребята из нашей группы добиваются успеха, - сказал Ерохов в интервью youtube-каналу "Елена Родина". - Может быть, это зависть какая-то от людей идет. У меня нет другого объяснения просто.

Меня всегда возмущало, что про группу Тутберидзе говорят, что она ломает детей. Видел мемы, что у нас девочки один лед едят и больше ничего. Нет такого! У нас девочки нормально питаются, поддерживают вес. Никто не голодает. Мальчики? Тем более.

Напомним, Ерохов также является победителем Первенства России среди юниоров-2018.

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