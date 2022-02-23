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Сегодня, 18:06

Квителашвили — о ситуации вокруг Валиевой: «Воспринимаю эту историю с тревогой»

Ученик Тутберидзе Квителашвили воспринимает ситуацию вокруг Валиевой с тревогой
Анна Горшкова
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Instagram

Фигурист сборной Грузии и ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили выразил мнение по поводу ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022.

«Не в моей компетенции обсуждать этот вопрос. Но если говорить про меня, то я эту историю воспринимаю с тревогой. Желаю, чтобы все разрешилось лучшим образом для всех и все были довольны результатом. Потому что это правда очень тяжело», — сказал Квителашвили в эфире matchtv.ru.

На Олимпиаде-2022 Валиева заняла первое место в командном турнире, в котором также принимали участие Марк Кондратюк, пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов и танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

17 февраля 15-летняя фигуристка заняла четвертое место в личном турнире одиночниц.

Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
Морис Квителашвили
Этери Тутберидзе
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