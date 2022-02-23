Туктамышева, Коляда и Семененко примут участие в Кубке Первого канала

Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда и Евгений Семененко примут участие в Кубке Первого канала по фигурному катанию, заявил тренер спортсменов Алексей Мишин.

«Лиза, Женя и Миша готовятся к турниру и примут в нем участие. Очень жаль, что в формате турнира отсутствует короткая программа. Мы специально готовили новые короткие программы для Лизы и Жени, которые нацелены не только на Кубок Первого канала, но и, возможно, на чемпионат мира», — сказал Мишин РИА Новости Спорт.

Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет в Сочи с 5 по 7 марта.