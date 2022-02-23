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Сегодня, 18:35

Туктамышева, Коляда и Семененко примут участие в Кубке Первого канала

Иван Шитик
Корреспондент

Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда и Евгений Семененко примут участие в Кубке Первого канала по фигурному катанию, заявил тренер спортсменов Алексей Мишин.

«Лиза, Женя и Миша готовятся к турниру и примут в нем участие. Очень жаль, что в формате турнира отсутствует короткая программа. Мы специально готовили новые короткие программы для Лизы и Жени, которые нацелены не только на Кубок Первого канала, но и, возможно, на чемпионат мира», — сказал Мишин РИА Новости Спорт.

Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет в Сочи с 5 по 7 марта.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220223/figuristy-1774526060.html
Алексей Мишин (фигурное катание)
Евгений Семененко
Елизавета Туктамышева
Михаил Коляда
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