Заслуженный тренер Татьяна Тарасова отреагировала на слова Ирины Родниной. Ранее она рассказала, как Роднина отправила хореографа Елену Черкасскую на соревнования в Австралию, когда у той был рак четвертой степени.

— Вот она сегодня отвечала мне через СМИ, — сказала Тарасова в интервью YouTube-каналу «Ностальгия». — У меня ничего с ней не случилось. Мне уже надоело это все слушать. Пишет, что у меня с головой плохо. Видно, у нее тоже нехорошо.

Мы говорим о ее хореографе. А я ее очень хорошо знала и ходила на спектакли ее мужа, у которого театр Чехова. Роднина говорит, что это было в 1981 году, а на самом деле в 2001 году. Соревнования перед Олимпийскими играми, на них были приглашены все шесть лучших спортсменов. Я была с Лешей Ягудиным. Там увидела, что Лена Черкасская тяжело больна. Это точно помню. С головой, может, у меня и плохо, но память хорошая.