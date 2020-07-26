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«Тяжело в учении...» Плющенко показал тренировку своей группы

13:01
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В Instagram академии «Ангелы Плющенко» появилось новое видео тренировки фигуристов группы Евгения Плющенко в зале.

— «Тяжело в учении...» — Работа в зале, отрабатываем высоту прыжка, старшая группа Евгения Плющенко, Сергея Розанова, Дмитрия Михаи?лова, Сергея Алексеева.

На переднем плане с Евгением Плющенко Вероника Жилина, София Титова. Всем хорошего настроения, отличного воскресного дня и с Днем Военно-морского флота, — говорится в подписи к видео.

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