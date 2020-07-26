«Тяжело в учении...» Плющенко показал тренировку своей группы
В Instagram академии «Ангелы Плющенко» появилось новое видео тренировки фигуристов группы Евгения Плющенко в зале.
— «Тяжело в учении...» — Работа в зале, отрабатываем высоту прыжка, старшая группа Евгения Плющенко, Сергея Розанова, Дмитрия Михаи?лова, Сергея Алексеева.
На переднем плане с Евгением Плющенко Вероника Жилина, София Титова. Всем хорошего настроения, отличного воскресного дня и с Днем Военно-морского флота, — говорится в подписи к видео.
«Тяжело в учении..» Работа в зале,отрабатываем высоту прыжка,старшая группа Евгения Плющенко ,Сергея Розанова,Дмитрия Михаи?лова,Сергея Алексеева. На переднем плане с Евгением Плющенко Вероника Жилина,София Титова ?Всем хорошего настроения ,отличного воскресного дня и с Дне?м военно-морского флота?? #angelsofplushenko @_veronikazhilina_ @sofyatitova_official