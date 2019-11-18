Тутберидзе с семьей после этапа «Гран-при» России. Редкие кадры

Родственник Этери Тутберидзе Петр Тутберидзе поделился в своем Instagram фотографиями, на которых известный тренер запечатлена в кругу семьи.

В субботу 16 ноября ее ученица 15-летняя Александра Трусова стала победительницей женского турнира на москоском этапе «Гран-при». Предыдущие этапы серии также выиграли ее воспитанницы — дважды, в США и Китае, 15-летняя Анна Щербакова, во Франции — 16-летняя Алена Косторная, а второй в Гренобле стала 17-летняя Алина Загитова. На еще одном этапе серии в Канаде победительницей стала Трусова.

На заключительном этапе «Гран-при» в Японии Косторная и Загитова также будут бороться за попадание в тройку сильнейших.