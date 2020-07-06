Тутберидзе номинирована на ISU Skating Awards как лучший тренер, Медведева — за лучшую программу
Международная федерация фигурного катания объявила список номинантов на первую в истории премию ISU Skating Awards.
В различных номинациях представлены пять россиянок. Этери Тутберидзе претендует на звание лучшего тренера, Евгения Медведева — за лучшую программу, Анна Щербакова — за лучший костюм, Алена Косторная и Александра Трусова — как лучший новичок.
Полностью список номинатов выглядит следующим образом:
Самый ценный фигурист: Натан Чен (США), Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция), Юдзуру Ханю (Япония).
Лучший костюм: Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США), Анна Щербакова (Россия), Юдзуру Ханю (Япония).
Лучшая программа: Кевин Аймо (Франция), Евгения Медведева (Россия), Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция).
Лучший новичок: Алена Косторная (Россия), Александра Трусова (Россия), Ю Ен (Южная Корея).
Лучший хореограф: Ше-Линн Бурн (Канада), Мари-Франс Дюбрей (Канада) , Лори Николь (Канада).
Лучший тренер: Этери Тутберидзе (Россия), Рафаэль Арутюнян (Армения), Брайан Орсер (Канада).
Также будет вручена премия «За карьерные достижения».
Вручение наград состоится онлайн 11 июля.