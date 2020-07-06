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Тутберидзе номинирована на ISU Skating Awards как лучший тренер, Медведева — за лучшую программу

6 июля 2020, 11:05
Этери Тутберидзе и Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Этери Тутберидзе и Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Международная федерация фигурного катания объявила список номинантов на первую в истории премию ISU Skating Awards.

В различных номинациях представлены пять россиянок. Этери Тутберидзе претендует на звание лучшего тренера, Евгения Медведева — за лучшую программу, Анна Щербакова — за лучший костюм, Алена Косторная и Александра Трусова — как лучший новичок.

Полностью список номинатов выглядит следующим образом:

Самый ценный фигурист: Натан Чен (США), Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция), Юдзуру Ханю (Япония).

Лучший костюм: Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США), Анна Щербакова (Россия), Юдзуру Ханю (Япония).

Лучшая программа: Кевин Аймо (Франция), Евгения Медведева (Россия), Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция).

Лучший новичок: Алена Косторная (Россия), Александра Трусова (Россия), Ю Ен (Южная Корея).

Лучший хореограф: Ше-Линн Бурн (Канада), Мари-Франс Дюбрей (Канада) , Лори Николь (Канада).

Лучший тренер: Этери Тутберидзе (Россия), Рафаэль Арутюнян (Армения), Брайан Орсер (Канада).

Также будет вручена премия «За карьерные достижения».

Вручение наград состоится онлайн 11 июля.

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