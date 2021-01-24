Тутберидзе назвали «офигенной матерью», которая травит детей после ухода. Трусова лайкнула этот комментарий

Российская фигуристка Александра Трусова лайкнула комментарий с нелестными выражениями в адрес своего бывшего тренера Этери Тутберидзе.

На странице fk_loverussia в Instagram появилось видео того, как Тутберидзе помогает Трусовой сесть на бортик с подписью: «Когда говорят, что Этери Георгиевна тиран». Пользователь lalalalady_pl отреагировал в комментариях так: «А потом эта «мама» публично лжет, травит детей, когда они уходят, офигенная мать. Абьюзерша х****а, а не мама». Трусова поставила лайк этому комментарию.

Ранее Трусова завершила сотрудничество с Тутберидзе и перешла к Евгению Плющенко.