Турсынбаева поздравила Дудакова с юбилеем

Действующая вице-чемпионка мира Элизабет Турсынбаева в своем официальном Instagram поздравила тренера команды Этери Тутберидзе Сергея Дудакова с 50 летием, репостнув яркое видео о нем.

— Я тут абсолютно не причем, — написала Турсынбаева. — Рука сама поднялась репостнуть это видео! С днем рождения, Сергей Викторович! Здоровья, благ, и долголетия.

Дудаков — заслуженный тренер России. Работает в группе Этери Тутберидзе. Работает тренером с 2003 года. В 2006-2011 годах — тренер ДЮСШ №48 . С сезона 2011/12 является тренером в группе у Тутберидзе.