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Туктамышева заявила, что чемпионат России может стать последним для нее турниром в сезоне

17:28
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Фигуристка Елизавета Туктамышева может завершить нынешний сезон чемпионатом России в Красноярске.

— Мы еще не обсуждали планы, но, возможно, это будет уже последний старт в этом сезоне. Да, хочется исполнить четверной тулуп в соревновательной обстановке, но посмотрим, — цитирует Туктамышеву ТАСС.

23-летняя Туктамышева в произвольной программе национального первенства впервые попыталась исполнить четверной тулуп. Попытка завершилась падением, после чего она совершила еще несколько ошибок, с результатом 204,63 балла Туктамышева стала четвертой.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7443883

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