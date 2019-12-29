Туктамышева заявила, что чемпионат России может стать последним для нее турниром в сезоне

Фигуристка Елизавета Туктамышева может завершить нынешний сезон чемпионатом России в Красноярске.

— Мы еще не обсуждали планы, но, возможно, это будет уже последний старт в этом сезоне. Да, хочется исполнить четверной тулуп в соревновательной обстановке, но посмотрим, — цитирует Туктамышеву ТАСС.

23-летняя Туктамышева в произвольной программе национального первенства впервые попыталась исполнить четверной тулуп. Попытка завершилась падением, после чего она совершила еще несколько ошибок, с результатом 204,63 балла Туктамышева стала четвертой.