Туктамышева выиграла короткую программу на турнире в Италии. Щербакова — третья
Чемпионка мира-2015, россиянка Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на турнире в Бергамо (Италия). Ее соотечественница — Анна Щербакова расположилась на третьей строчке.
Другая россиянка Софья Самодурова — 8-я.
Lombardia Trophy
Бергамо, Италия
Женщины
Короткая программа
1. Елизавета Туктамышева (Россия) — 73,66
2. Ю Ен (Южная Корея) — 70,47
3. Анна Щербакова (Россия) — 67,73
4. Старр Эндрюс (США) — 66,38
5. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 65,65
6. Йенни Сааринен (Финляндия) — 57,66
7. Лукреция Беккари (Италия) — 55,16
8. Софья Самодурова (Россия) — 53,82
9. Вакаба Хигучи (Япония) — 52,33
10. Валентина Матос (Испания) — 50,15
11. Наташа Маккей (Шотландия) — 49,09
12. Жозефин Тальегард (Швеция) — 47,24
16. Клара Степанова (Чехия) — 36,86