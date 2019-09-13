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Туктамышева выиграла короткую программу на турнире в Италии. Щербакова — третья

17:55
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Чемпионка мира-2015, россиянка Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на турнире в Бергамо (Италия). Ее соотечественница — Анна Щербакова расположилась на третьей строчке.

Другая россиянка Софья Самодурова — 8-я.

Lombardia Trophy

Бергамо, Италия

Женщины

Короткая программа

1. Елизавета Туктамышева (Россия) — 73,66

2. Ю Ен (Южная Корея) — 70,47

3. Анна Щербакова (Россия) — 67,73

4. Старр Эндрюс (США) — 66,38

5. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 65,65

6. Йенни Сааринен (Финляндия) — 57,66

7. Лукреция Беккари (Италия) — 55,16

8. Софья Самодурова (Россия) — 53,82

9. Вакаба Хигучи (Япония) — 52,33

10. Валентина Матос (Испания) — 50,15

11. Наташа Маккей (Шотландия) — 49,09

12. Жозефин Тальегард (Швеция) — 47,24

16. Клара Степанова (Чехия) — 36,86

Все о фигурном катании — здесь

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/figure-skating/

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