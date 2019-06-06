Туктамышева в роли пилота ковра-самолета. Видео

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева поделилась новым роликом в своем Инстаграме. На нем спортсменка "летает" на ковре-самолете.
– Я собираюсь улучшить свои навыки: от стюардессы до пилота ковер-самолета, – написала Туктамышева в своем Твиттере.
Напомним, что в минувшем сезоне Елизавета исполняла показательный номер в образе стюардессы.
Фигуристка в настоящее время находится в Японии для дальнейших выступлений в ледовом шоу. Наряду с ней в гастролях по Японии также участвуют Алина Загитова, Евгения Медведева, Евгений Плющенко, японецЮдзуру Ханю и другие известные фигуристы.
I'm going to improve my skills: from the air hostess to the pilot of the carpet-plane. pic.twitter.com/6SDCssTVjL– Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 6 июня 2019 г.
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