19:25 | Фигурное катание

Туктамышева в роли пилота ковра-самолета. Видео

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Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева поделилась новым роликом в своем Инстаграме. На нем спортсменка "летает" на ковре-самолете.

Я собираюсь улучшить свои навыки: от стюардессы до пилота ковер-самолета, – написала Туктамышева в своем Твиттере.

Напомним, что в минувшем сезоне Елизавета исполняла показательный номер в образе стюардессы.

Фигуристка в настоящее время находится в Японии для дальнейших выступлений в ледовом шоу. Наряду с ней в гастролях по Японии также участвуют Алина Загитова, Евгения Медведева, Евгений Плющенко, японецЮдзуру Ханю и другие известные фигуристы.

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