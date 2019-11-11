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Туктамышева разочарована своим выступлением на «Гран-при» в Китае

11:11
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева — о выступлении на этапе «Гран-при» в Чунцине (Китай). Она заняла третье место.

— Скорее, на этом старте было разочарование, — цитирует Туктамышеву ТАСС. — Могла бы быть второй, повыше немножко. Я сама виновата, допустила ошибки в короткой программе. Поэтому третьим местом я не очень довольна. Конечно, будет обидно, если не получится попасть в финал. Немного расстроюсь. Но будет Загреб, там будет Рождество, все в огоньках. Мы регулярно туда ездили, когда не получалось попасть в финал Гран-при. Поэтому пойдем по традиционной схеме.

Победу в Китае одержала другая российская фигуристка Анна Щербакова.

Дополнительная информация

https://tass.ru/interviews/7098929

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