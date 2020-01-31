Туктамышева определилась с постановщиками программ нового сезона

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева в специальном видеоинтервью Первому каналу в Граце отметила, что постановщиками программ нового сезона станут Стефан Ламбьель и Анна Капеллини/Лука Ланотте.

— Сейчас уже есть понимание того, какие программы я буду катать в следующем сезоне, — сказала Туктамышева. — У нас уже был разговор с Алексеем Николаевичем, что одну из программ я буду ставить у Стефана Ламбьеля, а вторую у Анны Капеллини и Луки Ланотте. Будут ли другие постановщики? Пока не знаю.

У Ламбьеля я ставила произвольную программу в сезоне-2016/17 и решила еще с ним посотрудничать.

На чемпионате России Туктамышева заняла четвертое место и является первой запасной на чемпионат мира.