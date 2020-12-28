Туктамышева — о выступлении на ЧР: «Не хочется искать причины или оправдания»
Фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от выступления на чемпионате России, где заняла седьмое место.
«Непросто, но я боролась. Не хочется искать причины или оправдания. Хочется набраться сил и зарядиться новогодним настроением. Буду заряжать и вас!
И не могу не сказать про поддержку. Ребята, вы настолько крутые, ваша поддержка — это то, что придает мне сил, позволяет верить в себя и двигаться дальше! До встречи на следующих соревнованиях", — написала Туктамышева в Instagram.
В этом сезоне фигуристка выиграла этап серии Гран-при в Москве.
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