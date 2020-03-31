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Туктамышева дала совет девушкам, которые боятся набрать вес во время карантина

22:14
Елизавета Туктамышева. Фото instagram.com
Елизавета Туктамышева. Фото instagram.com
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Чемпионка мира-2015, россиянка Елизавета Туктамышева рассказала о том, как следит за своим весом во время карантина из-за распространения коронавируса.

— Я не встаю на весы, — сказала Туктамышева в прямом эфире Instagram с журналисткой Марией Командной. — Я решила, что буду смотреть по телу. Пока мне все нравится. Лучше не вставать на весы. Не стрессовать. Это вообще сейчас не до этого. Я вешу 46-47 килограмм.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 838 061 человек, умерших — 41 261, выздоровевших — 175 737.

По данным Роспотребнадзора на полдень 31 марта, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.

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