Трусова выполнила на тренировке каскад из тройных лутца и риттбергера
6 июня 2020, 23:58
Бронзовый призер чемпионата Европы и чемпионата России Александра Трусова выполнила во время тренировки каскад из тройного лутца и тройного риттбергера.
В Instagram академии Евгения Плющенко было опубликовано видео тренировки фигуриста Кирилла Сарновского. В конце ролика в кадре появилась 15-летняя Трусова, выполнившая сложный каскад.
Сборы в Кисловодске. Кирилл Сарновский Posted @withregram • @kirsar06 Ледовая тренировка. Вспоминаем вращения #тренировка #лед #сборнаяроссии #фигуристыюниоры #фигуристыроссии #figureskating #traning #work #angelsofplushenko #sarnovskiy_team #kirsar06 #kirillsarnovskiy #teamrussia
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