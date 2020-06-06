ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Трусова выполнила на тренировке каскад из тройных лутца и риттбергера

6 июня 2020, 23:58
Александра Трусова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Бронзовый призер чемпионата Европы и чемпионата России Александра Трусова выполнила во время тренировки каскад из тройного лутца и тройного риттбергера.

В Instagram академии Евгения Плющенко было опубликовано видео тренировки фигуриста Кирилла Сарновского. В конце ролика в кадре появилась 15-летняя Трусова, выполнившая сложный каскад.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир