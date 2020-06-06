Трусова выполнила на тренировке каскад из тройных лутца и риттбергера

Бронзовый призер чемпионата Европы и чемпионата России Александра Трусова выполнила во время тренировки каскад из тройного лутца и тройного риттбергера.

В Instagram академии Евгения Плющенко было опубликовано видео тренировки фигуриста Кирилла Сарновского. В конце ролика в кадре появилась 15-летняя Трусова, выполнившая сложный каскад.