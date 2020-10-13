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Третий этап Кубка России в Сочи пройдет без зрителей на тренировочном катке

12:02
Арина Кшецкая на фоне пустых трибун. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Арина Кшецкая на фоне пустых трибун. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как стало известно «СЭ», соревнования в рамках третьего этапа Кубка России в олимпийской парке Адлера целиком пройдут без зрителей. Этап состоится 23 — 27 октября в Тренировочном центре по фигурному катанию и шорт-треку рядом с ареной «Айсберг». Арена рассчитана примерно на 200 зрителей.

Эту информацию подтвердили в Федерации фигурного катания Краснодарского края:

— Действительно, соревнования пройдут без зрителей. Если вы где-то видите, что на них продают билеты — это мошенники, — предупредили сотрудники федерации в разговоре с корреспондентом «СЭ».

Первый этап Кубка в Сызрани прошел со зрителями, но с ограничением 50% от вместимости арены, а Москве зрителей допустили только на субботние и воскресные соревнования. (Дмитрий Кузнецов)

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