Тренеры ЦСКА Сергей Давыдов и Александра Кравцова, юные ученицы которых в 11-12 лет владеют тройным акселем или четверным прыжком, дали большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметили, что возрастное и детское катание — разные виды спорта.

— Одна из главных причин скепсиса в отношении юных фигуристок с четверными прыжками — то, что это на короткое время. У вас есть понимание, можно ли как-то сохранить их хотя бы до 18 лет?

С.Д.: Пока нужно до 16 лет успеть выиграть все. Если поменяется возрастной ценз, то все будут строить работу уже по-другому. Поднимут ли его? Мне кажется, что да. И дело тут не только в наших фигуристках — другие страны тоже готовят девочек, взять ту же Алису Лью. Рано или поздно придут к тому, что есть женское одиночное катание, а есть — детское. Несмотря на то, что у маленьких девочек уже интересные программы c множеством сложных связок. Но есть же разница, когда выходит подросток, а когда — Елизавета Туктамышева или Эшли Вагнер. (Екатерина Беспалова)

«Женское и детское катание — разные виды спорта». Мнение тренеров, которые учат прыгать четверные