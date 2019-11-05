Олимпийская чемпионка Турина-2006 в парном катании в дуэте с Максимом Марининым Татьяна Тотьмянина отметила, что хотела бы сконцентрироваться на семье и детях, а не на выступлениях в ледовых шоу.

— Самочувствие у меня и правда не очень, все-таки всего две недели прошло после операции, — цитирует teleprogramma Тотьмянину. — Но так как я была заранее заявлена на такой большой праздник и, может быть, это единственная в моей жизни возможность — выступить с такими великими людьми, то я приняла решение, что выйду на лед.

Буквально три дня назад поняла, что смогу кататься, а до того было много вопросов — у меня до сих пор синяки после операции, не сняты швы и торчат нитки.

Уже невозможно жить на лекарствах, поэтому сейчас справляюсь, как есть, не принимаю никаких обезболивающих. В этом месяце мне предстоит еще пара выступлений, но не более того.

Хочется сконцентрироваться на здоровье и семье и потихоньку уже отчаливать от этого берега — фигурного катания. На сегодняшний день я так устала от болячек, что мне хочется отдыха и спокойствия. Хотя, может быть, пройдет пару месяцев и когда все заживет, я буду думать по-другому.

Ранее 37-летней Тотьмяниной сделали операцию по удалению желчного пузыря. Отмечается, что операция для фигуристки прошла успешно, а образцы опухоли отправили на исследование, чтобы убедиться в ее доброкачественности.