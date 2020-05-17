Татьяна Тарасова высказалась о планах Алины Загитовой вернуться в большой спорт

Знаменитый тренер по фигурному катанию, семикратная олимпийская чемпионка Татьяна Тарасова дала большое интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру. Она высказалась о перспективах возвращения в большой спорт олимпийской чемпионки Пхенчхана Алины Загитовой и о колкости в Инстаграме команды Этери Тутберидзе в адрес Тарасовой из-за высказывания о Загитовой.

— Для вас стало откровением решение Алины Загитовой приостановить карьеру?

— Думаю, что она правильно сделала. Это и ее прозорливость, и тренеров. Они ее не убрали, а придумали, что она возьмет паузу. И если бы сейчас сделали взрослый возраст с восемнадцати лет, она как раз боролась бы за все звания.

— По-вашему, она все-таки вернется? Или для нее после победы на Олимпиаде в Пхенчхане уже нет мощной мотивации?

— Для кого-то достаточно один раз быть олимпийским чемпионом, для кого-то — нет. У Алины мощные и красивые прыжки. Но она не хочет сейчас, например, встать и учить четверной. Я уверена, что она бы его выучила. Хотя все равно не в таком объеме, как учат эти малявки. Трусова только ритбергер не прыгнула!

— То есть думаете, что возвращения Загитовой не будет?

— Я хотела бы, чтобы она вернулась. Если поменяются возрастные правила — это может произойти. А если нет — думаю, не будет.

— Как реагировали, когда читали колкости в Instagram команды Тутберидзе в ваш адрес? Например, на тему Загитовой?

— Я понимала, что они неправильно мою мысль прочли. Да, мне действительно мало трех программ. Потому что за ее спортивной жизнью, как и жизнью других больших спортсменов, я хочу наблюдать долго. Разве это плохо? Наоборот, она меня интересует! (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Тарасовой — скоро на сайте «СЭ»