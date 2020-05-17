ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о планах Алины Загитовой вернуться в большой спорт

10:45
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Знаменитый тренер по фигурному катанию, семикратная олимпийская чемпионка Татьяна Тарасова дала большое интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру. Она высказалась о перспективах возвращения в большой спорт олимпийской чемпионки Пхенчхана Алины Загитовой и о колкости в Инстаграме команды Этери Тутберидзе в адрес Тарасовой из-за высказывания о Загитовой.

— Для вас стало откровением решение Алины Загитовой приостановить карьеру?

— Думаю, что она правильно сделала. Это и ее прозорливость, и тренеров. Они ее не убрали, а придумали, что она возьмет паузу. И если бы сейчас сделали взрослый возраст с восемнадцати лет, она как раз боролась бы за все звания.

— По-вашему, она все-таки вернется? Или для нее после победы на Олимпиаде в Пхенчхане уже нет мощной мотивации?

— Для кого-то достаточно один раз быть олимпийским чемпионом, для кого-то — нет. У Алины мощные и красивые прыжки. Но она не хочет сейчас, например, встать и учить четверной. Я уверена, что она бы его выучила. Хотя все равно не в таком объеме, как учат эти малявки. Трусова только ритбергер не прыгнула!

— То есть думаете, что возвращения Загитовой не будет?

— Я хотела бы, чтобы она вернулась. Если поменяются возрастные правила — это может произойти. А если нет — думаю, не будет.

— Как реагировали, когда читали колкости в Instagram команды Тутберидзе в ваш адрес? Например, на тему Загитовой?

— Я понимала, что они неправильно мою мысль прочли. Да, мне действительно мало трех программ. Потому что за ее спортивной жизнью, как и жизнью других больших спортсменов, я хочу наблюдать долго. Разве это плохо? Наоборот, она меня интересует! (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Тарасовой — скоро на сайте «СЭ»

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир