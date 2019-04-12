Татьяна Тарасова – о выступлении Лазукина: "Первый тулуп был неважнецкий"

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление россиянина Андрея Лазукина в мужской произвольной программе на командном чемпионате мира по в японской Фукуоке. 21-летний спортсмен набрал 160,37 балла.

– Первый тулуп был неважнецкий. Тем не менее он его сделал, потом прицепил второй. Сделал то, что наметил со своим тренером. Никого не подвел, начиная от себя и заканчивая командой. Поздравляю тебя! – сказала Тарасова в эфире трансляции на "Первом канале".

Командный чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляции в прямом эфире