ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Татьяна Тарасова — о «Гран-при России»: «Четверной риттбергер от Трусовой? Если хотите — ждите»

16:08
Александра Трусова. Фото "СЭ"
Александра Трусова. Фото "СЭ"
Теги:

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в интервью «СЭ» поделилась мнением о предстоящем московском этапе серии Гран-при, который стартует в «Мегаспорте» 20 ноября.

— Я не гадалка, поэтому я не люблю гадать. Это не по мне. Я просто жду соревнований, прокатов девочек. Ожидаю, что они будут хорошими, интересными. Четверной риттбергер от Трусовой? Вы если хотите — ждите. Я просто жду соревнований, — сказала Тарасова.

Этап Гран-при в Москве запланирован на 20 — 22 ноября. На соревнованиях выступят Анна Щербакова, Александра Трусова, Алена Косторная и Елизавета Туктамышева. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса серия «Гран-при» в этом году проходит в формате открытых национальных стартов. (Рустам Имамов)

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир