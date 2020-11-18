Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в интервью «СЭ» поделилась мнением о предстоящем московском этапе серии Гран-при, который стартует в «Мегаспорте» 20 ноября.

— Я не гадалка, поэтому я не люблю гадать. Это не по мне. Я просто жду соревнований, прокатов девочек. Ожидаю, что они будут хорошими, интересными. Четверной риттбергер от Трусовой? Вы если хотите — ждите. Я просто жду соревнований, — сказала Тарасова.

Этап Гран-при в Москве запланирован на 20 — 22 ноября. На соревнованиях выступят Анна Щербакова, Александра Трусова, Алена Косторная и Елизавета Туктамышева. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса серия «Гран-при» в этом году проходит в формате открытых национальных стартов. (Рустам Имамов)