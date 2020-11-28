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Тарасова поражена цирковым трюком Бузовой на «Ледниковом периоде»

19:27
Татьяна Тарасова. Фото скриншот Первого канала
Татьяна Тарасова. Фото скриншот Первого канала
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Заслуженный тренер СССР, председатель жюри шоу «Ледниковый период» Татьяна Тарасова оценила номер Ольги Бузовой и Дмитрия Соловьева на шоу «Ледниковый период». Пара выступала под композицию самой Бузовой. Бузова включила в номер цирковой элемент, поднявшись на страховке над ареной.

— Есть вопросы к технике, — сказала Тарасова в эфире Первого канала.ю Это не касается элементов. Надо связки нарабатывать, не только элементы. Они сразу выдают тебя, Оль, ты сразу выходишь из образа.

Видно, что ты идешь на многое. Я была поражена. То, как ты летала, усилило впечатление номера. Начало у вас было хорошее, но потом связки мешали целостному восприятию.

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