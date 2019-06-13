Тарасова почтила память Дениса Тена в его день рождения

Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова написала пост в память погибшего казахстанского фигуриста Дениса Тена. Сегодня, 13 июня, ему бы исполнилось 26 лет.

– Год назад я выкладывала это фото, поздравляя тебя с Днем рождения... А сегодня тебя нет. До сих пор это невозможно понять и принять. Денис, сынок, мальчик наш будем любить тебя, помнить тебя всегда, – написала Тарасова в своем Инстаграме.

Напомним, что Денис Тен погиб от рук автоворов. Спортсмен пытался предотвратить кражу зеркал со своей машины, но получил удар ножом в бедро и скончался от потери крови. На следующий после убийства день были задержаны Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов. Еще через неделю задержали Жанар Толыбаеву.

Спортсмену было 25 лет. Тен завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Сочи, был серебряным и бронзовым призером чемпионата мира. Становился победителем Универсиады, азиатских игр и чемпионата четырех континентов.