Тарасова объявила о создании виртуального музея черепах

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила о создании виртуального музея, где экспонатами станут ее талисманы в виде черепах.

— Я не раз рассказывала в интервью, писала в книгах о своей коллекции черепах, — написала Тарасова в Instagram. — О том, что первую мне подарил тренер из ГДР Йохан Линдер, и она стала талисманом и началом коллекции. Это черепашка «жива и здорова» стоит на почетном месте.

Сколько их всего? Наверное, когда-нибудь подсчитаем. А пока начнем добавлять фото черепашек в наш еще один виртуальный музей — Музей черепах. Все фото на моем сайте.