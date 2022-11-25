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Сегодня, 15:58

Тарасова объяснила возможный бой Загитовой с Бузовой: «Они деньги делают. Что тут еще понимать?»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» высказалась о возможном проведении боя по правилам бокса между фигуристкой Алиной Загитовой и певицей Ольгой Бузовой.

«Они деньги делают. Что тут еще понимать? Они что увлеклись боксом? Пока я не верю. Поживем — увидим», — сказала Тарасова «СЭ».

Алина Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. В настоящий момент она является одной из ведущих телешоу «Ледниковый период». О завершении карьеры Загитова официально не объявляла.

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Стало известно, когда стороны Бузовой и Загитовой завершат переговоры о проведении боя по правилам бокса
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