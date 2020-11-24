Тарасова назвала причины неудачи Трусовой на этапе «Гран-при России»

Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова высказал мнение, что российской фигуристке Александре Трусовой для исполнения чистых прокатов необходимо устранять недокруты на прыжках.

Трусова не попала в число призеров на этапе Гран-при в России, в субботу в произвольной программе она упала с четверных сальхова, лутца, тулупа и с тройного лутца. В итоге фигуристка заняла четвертое место. В межсезонье 16-летняя Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Евгения Плющенко.

- У нее есть тренер, которого зовут Евгений Плющенко, у него и надо спросить о причинах такого выступления, — цитирует ТАСС Тарасову. — Я являюсь болельщицей Саши, люблю ее, но при этом прекрасно вижу, что она недокручивала прыжки.

Ошибки вызваны тем, что на тренировках она стала больше внимания уделять хореографии и скольжению? Я с этим не согласна, у каждого есть свои проблемы и над ними надо работать.