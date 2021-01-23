Сыну Плющенко и Рудковской назначили судебно-психиатрическую экспертизу
Александру Плющенко, сыну двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, назначили судебно-психиатрическую экспертизу, сообщает Sport24. По словам председателя Московской городской коллегии адвокатов Анны Бутыриной, экспертиза будет сделана в рамках дела Рудковской против журнала «СтарХит».
Ранее «СтарХит» опубликовал заметку, что Плющенко-младший (известный под прозвищем «Гном Гномыч») может страдать синдромом Аспергера. Рудковская подала в суд на издание.
По словам адвоката, Плющенко-младший получил психологическую травму после публикации. На 28 января назначена судебно-психиатрическая экспертиза в рамках уголовного дела.
«Яна, несмотря на все переживания Саши, готова на очередные мучения, чтобы помочь расследованию», — добавила Анна Бутырина.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/figureskating/2021-01-22-8-letnemu-synu-plyushchenko-i-rudkovskoy-naznachena-sudebno-psikhiatricheskaya-ekspertiza
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