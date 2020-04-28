Сын Плющенко и Рудковской показал, как выполняет ласточку, катаясь на самокате по дому

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и Яны Рудковской, Александр Плющенко, показал, как выполняет ласточку, катаясь на самокате по собственной комнате.

— Теперь катаюсь не на коньках, а на самокате в ласточке, в пижамке, — подписал видео в своем Instagram 7-летний Плющенко.

Александр Плющенко занимается в академии фигурного катания своего отца, который открыл ее в апреле 2017 года в Москве.