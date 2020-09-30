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Сычев, Тарасова, Ягудин и Загитова в анонсе нового сезона «Ледникового периода». Видео

03:25
Анонс нового сезона «Ледникового периода». Фото YouTube
Анонс нового сезона «Ледникового периода». Фото YouTube
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На YouTube опубликован анонс первого выпуска нового сезона шоу «Ледниковый период». Эфир состоится 3 октября на «Первом канале».

В ролике собраны фрагменты с выступлением участников нового сезона, среди которых экс-футболист сборной России Дмитрий Сычев, олимпийские чемпионки Екатерина Боброва и Татьяна Волосожар. В финале видео показали воздушный поцелуй главы жюри Татьяны Тарасовой и ведущих проекта Алексея Ягудина и Алину Загитову.

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